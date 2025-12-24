با گذشت سال‌ها از ساخت سد انگوت و آغاز طرح تصفیه‌خانه‌ای که هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده، بسیاری از روستاهای این منطقه همچنان با مشکل دسترسی به آب آشامیدنی پایدار روبه‌رو هستند.

اگرچه در ماه‌های اخیر بار دیگر عملیات اجرایی این طرح از سر گرفته شده و مسئولان از پیشرفت طرح و آبرسانی به روستاها سخن می‌گویند، اما مردم انگوت همچنان چشم‌انتظار تحقق عملی این وعده‌ها هستند.