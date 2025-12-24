به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ استان خراسان شمالی و شهر بجنورد در بهمن‌ماه سال جاری میزبان رقابت‌های جهانی کوراش خواهد بود.

این رویداد مهم که هم‌زمان با ششمین ماه استقلال کوراش ایران و انتصاب رییس انجمن این رشته، می‌تواند نقش مؤثری در آینده کوراش کشور و حضور پرقدرت ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا داشته باشد.

بر همین اساس، جلسه هماهنگی میزبانی ایران از رقابت‌های جهانی کوراش به ریاست وزیر ورزش و جوانان و با حضور استاندار خراسان شمالی، دکتر آذری نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی استاندار و جانشین ستاد برگزاری مسابقات و دیگر اعضای ستاد میزبانی برگزار شد.

در این نشست، حکم ریاست ستاد میزبانی ایران در رقابت‌های جهانی کوراش توسط وزیر ورزش و جوانان به بهمن نوری استاندار خراسان شمالی اعطا شد.

پانزدهمین دوره مسابقات جهانی کوراش بزرگسالان برای نخستین در کشور و به میزبانی خراسان‌شمالی از ۱۱ بهمن تا ۱۶ بهمن ماه سال‌جاری برگزار می‌شود و ورزشکارانی از ده‌ها کشور جهان در آن به رقابت خواهند پرداخت.

کوراش یکی از رشته‌های کهن و ریشه‌دار ورزش‌های رزمی است و این رشته که شباهت‌هایی به جودو دارد، بر پایه فنون گلاویزی ایستاده و پرتاب حریف طراحی شده و اجرای فنون خاک در آن مجاز نیست. کوراش به دلیل قوانین ساده، ایمن و قابل فهم، به‌سرعت در سطح بین‌المللی گسترش یافته است.