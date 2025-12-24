رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اسلام‌آبادغرب گفت : کپه‌کاری در مراتع شهرستان باهدف تقویت پوشش گیاهی و افزایش تولید علوفه در حال انجام است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مجتبی تاسه گفت : سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همه‌ساله با رویکرد احیا، اصلاح و توسعه پوشش گیاهی، برنامه‌های مرتع‌کاری را با مشارکت بهره‌برداران محلی در نقاط مختلف کشور اجرا می‌کند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اسلام‌آبادغرب با اشاره به شرایط نامناسب برخی مراتع افزود: افزایش فشار چرای دام، تداوم خشکسالی‌ها، بهره‌برداری‌های غیراصولی و وقوع آتش‌سوزی‌ها به دلیل بالا رفتن دمای هوا، موجب کاهش پوشش گیاهی مراتع شده است و اجرای طرح‌های اصلاحی برای جبران این وضعیت ضروری است.

وی ادامه داد: عملیات اصلاح و احیای مراتع علاوه بر تقویت پوشش گیاهی، نقش مهمی در کاهش فرسایش خاک و افزایش تولید علوفه دارد و می‌تواند پایداری منابع طبیعی را در بلندمدت تضمین کند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اسلام‌آبادغرب در توضیح روش کپه‌کاری گفت: کپه‌کاری یکی از شیوه‌های بذرکاری است که در آن بذر گیاهان مرتعی داخل چاله‌های کوچک ایجادشده با بیل یا تیشه قرار می‌گیرد و سپس با خاک پوشانده می‌شود تا از رطوبت فصلی برای جوانه‌زنی و رشد استفاده کند.

تاسه با بیان اینکه برنامه مرتع‌کاری امسال همزمان با بارندگی‌های مناسب آغاز شده است، تصریح کرد: این طرح در سطح شهرستان به دو صورت پیمانی و مشارکتی اجرا می‌شود تا مشارکت بهره‌برداران محلی در حفاظت از مراتع افزایش یابد.

وی در پایان با اشاره به تأمین بذر مورد نیاز افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۰۰ کیلوگرم بذر انواع گیاهان مرتعی و دارویی برای اجرای عملیات کپه‌کاری در اختیار شهرستان قرار گرفته که این بذر‌ها بین مراتع توزیع شده و به‌صورت مشارکتی کشت خواهد شد.