دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند در مسابقات تکواندو دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور موفق به کسب دو مدال شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسابقات تکواندو دانشجویان دختر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور به میزبانی دانشگاه دامغان برگزار شد.
در این رقابتها ۸۰ ورزشکار در قالب ۱۵ تیم از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی فردوسی مشهد، سمنان، گرمسار، دامغان، بیرجند، بجنورد، کاشمر، نیشابور، تربتجام و حکیم حضور داشتند.
در پایان این مسابقات، زهره آزادمهر موفق شد مقام دوم وزن سوم را کسب کند و محدثه خسروی نیز عنوان سوم وزن دوم را از آن خود کرد.