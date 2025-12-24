پخش زنده
شورای نگهبان قانون اساسی، «اصلاح اساسنامهی صندوق ضمانت سپردهها» و «اساسنامهی شرکت مدیریت داراییهای شبکهی بانکی» را پس از اعمال اصلاحات لازم، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آنها را تأیید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صندوق ضمانت سپردهها، هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با اعلام تأیید این دو اساسنامهی مهم بانکی، اظهار کرد: اساسنامهی شرکت مدیریت داراییهای شبکهی بانکی و همچنین اصلاح اساسنامهی صندوق ضمانت سپردهها، پس از اصلاح از سوی دولت و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مورد تأیید نهایی قرار گرفتند.
با تأیید اصلاح اساسنامهی صندوق ضمانت سپردهها، زمینهی تقویت نقش این صندوق در حفظ اعتماد عمومی به شبکهی بانکی، حمایت از سپردهگذاران و ارتقای ثبات نظام بانکی و مالی کشور بیش از پیش فراهم شده است. هم چنین، تأیید اساسنامهی شرکت مدیریت داراییهای شبکهی بانکی، گامی مهم در مسیر ساماندهی داراییهای شبکهی بانکی، مولدسازی، مدیریت بهینهی داراییها و کمک به سلامت نظام پولی و بانکی کشور به شمار میرود.
این مصوبهها را میتوان از اقدامات راهبردی در راستای اصلاح ساختارهای مالی، افزایش کارایی شبکهی بانکی و تحقق اهداف سیاستگذار در حوزه های ثبات مالی و حکمرانی اقتصادی دانست.
لازم به توضیح است، شرکت مدیریت داراییهای شبکهی بانکی زیر نظر صندوق ضمانت سپردهها و با سرمایهای معادل پنجاه هزار میلیارد ریال، به زودی فعالیت خود را برای مدیریت داراییهای مازاد و غیرمرتبط شبکهی بانکی آغاز خواهد کرد.