معاون استاندار آذربایجان غربی گفت: سالمندان بخش مهمی از سرمایههای اجتماعی هستند و بهبود شرایط زندگی، ایجاد فضا و محیطی مناسب برای سالمندان ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه شورای سالمندان استان به ریاست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی برگزار شد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی در این جلسه گفت: بهبود شرایط و کیفیت زندگی سالمندان، تکریم و دفاع از حقوق آنها مهمترین هدف و دغدغه شورای سالمندان استان است.
رسول مقابلی سالمندان را بخش مهمی از سرمایههای اجتماعی برشمرده و بر حفظ عزت، سلامت و همچنین بر بهبود شرایط زندگی، ایجاد فضا و محیطی مناسب برای سالمندان تاکید کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: کمک به سالمندان برای دسترسی به خدمات بهداشتی، اجتماعی، سلامتی و فرهنگی، ارتقای آگاهیهای عمومی نسبت به نیازها و چالشهای این سنین، رفع برخی مسائل و مشکلات و تبعیضات موجود، مداخله تصمیمسازان و فعالان اجتماعی در تصمیمات مرتبط با این قشر از جامعه، از دیگر مواردی است که مصمم به تصمیمگیری و چارهاندیشی در آن هستیم.
ایجاد زمینه برای مشارکت سالمندان در فرآیند تصمیمگیری مرتبط با زندگی و نیازهای آنان، استفاده از ظرفیتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد در فضاسازی و بهبود زندگی سالمندان، برنامهریزی و همچنین استفاده از ظرفیت شورای پیشرفت محله در قالب اجرای طرح محله محوری، از مواردی بود که در این جلسه به آن اشاره شد.