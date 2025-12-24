سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس گفت: نهم دی ماه جاری آخرین مهلت ثبت نام طرح ملی تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ حسن دهقان اظهار داشت: طرح مذکور با هدف شناسایی و تربیت مدیران توانمند و کارآمد به مرحله اجرا درآمده و آزمون استخدامی ویژه آن ۱۷ بهمن امسال برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترا، حداکثر سن ۴۰ سال برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و ۴۵ سال برای دارندگان مدرک دکترا و احراز شرایط عمومی مشاغل، از مهمترین شرایط شرکت در این طرح است.

دهقان اظهار کرد: مطابق دستورالعمل ابلاغی، دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداکثر سن ۴۰ سال و دارندگان مدرک دکترا با حداکثر سن ۴۵ سال، در صورت احراز شرایط عمومی مشاغل، می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس گفت: امکان حضور در این آزمون برای کارکنان دولت و همچنین افراد بدون رابطه استخدامی با دستگاه‌های اجرایی فراهم است.

دهقان افزود: دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و دکترا بدون سابقه کاری نیز می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز آموزش مدیریت دولتی به آدرس smtc.ac.ir در این طرح ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: ۳۰ درصد از ظرفیت نهایی در کشور به صورت قطعی به بانوان واجد شرایط اختصاص یافته است.