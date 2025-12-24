در راستای اجرای مانور جهادی بهسازی شبکه توزیع نیروی برق پایتخت، برخی از مشترکان منطقه برق دانشگاه از ساعت ۷:۳۰ صیح روز پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۴ با قطعی احتمالی و موقت برق مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به اطلاع مشترکان منطقه برق دانشگاه می‌رساند: در راستای اجرای مانور جهادی بهسازی شبکه توزیع برق پایتخت و بهبود روند ارائه خدمات به مشترکان از ساعت ۷:۳۰ صبح روز پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۴، برخی از مشترکان این منطقه در محدوده ضلع شمالی بلوار فردوس شرق با قطعی موقت و احتمالی برق مواجه خواهند شد.

ضمن قدردانی از همراهی شهروندان محترم ساکن در این محدوده خواهشمندیم با صبر و بردباری، نیرو‌های عملیاتی این شرکت را در ارائه خدمات هر چه شایسته یاری نمایند