مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد: برای نخستین‌بار در کشور بخشی از اعتبار و سرمایه اولیه احداث آزادراه از طریق فروش و تهاتر اراضی تأمین خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد ، نشست مشترک مدیران حوزه حمل‌ونقل استان یزد با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد. در ابتدای این نشست، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات خود در حوزه‌های راه، مسکن و شهرسازی پرداختند.

در ادامه مهم‌ترین پروژه‌های راه و شهرسازی استان از جمله آزادراه نطنز–یزد–بندرعباس، بروز‌رسانی سند حمل‌ونقل و عملکرد دستگاه‌ها در بارش‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفت.

خواجه‌رضایی مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد با اشاره به بارش‌های اخیر در سطح استان اظهار کرد: همکاران ما در حوزه حمل‌ونقل به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت بودند تا در جریان بارندگی‌ها، مشکلی برای تردد مردم در محور‌های مواصلاتی استان ایجاد نشود.

وی با اشاره به بروز‌رسانی سند حمل‌ونقل و لجستیک استان افزود: این سند به‌روزرسانی شده و ان‌شاءالله به‌زودی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مطرح و بررسی خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد با اشاره به پروژه احداث آزادراه نطنز–نائین–اردکان–میبد–یزد–مهریز–انار–سیرجان–بندرعباس گفت: امیدواریم این آزادراه محقق شود و به‌ویژه قطعه سوم آن یعنی محور اردکان به مهریز به‌صورت جدی وارد فاز اجرایی شود تا بتواند نقش مؤثری در کاهش ترافیک کمربندی شهر یزد ایفا کند.

خواجه‌رضایی با بیان اینکه برای نخستین‌بار در کشور بخشی از اعتبار و سرمایه اولیه احداث آزادراه از طریق فروش و تهاتر اراضی تأمین خواهد شد، بیان کرد: این مدل تأمین مالی می‌تواند نقش مهمی در تسریع اجرای پروژه داشته باشد و راهگشای پیشبرد احداث آزادراه باشد.

وی طول این آزادراه را ۴۷۵ کیلومتر عنوان کرد و گفت: این مسیر در قالب چهار قطعه تعریف شده که قطعه اردکان–مهریز در اولویت نخست قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد ادامه داد: این قطعه شامل ۴۴ کیلومتر تعریض محور و ۸۵ کیلومتر آزادراه شش‌خطه است که برآورد اولیه هزینه اجرای آن ۱۲ همت بوده و دوره ساخت آن حدود پنج سال پیش‌بینی می‌شود.

خواجه‌رضایی در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در توسعه استان بیان کرد: برخی مطالبات خبرنگاران استان که در سطح ملی بازتاب و بازنشر پیدا می‌کند، می‌تواند کمک بزرگی به پیگیری و تحقق مطالبات زیرساختی استان یزد باشد.