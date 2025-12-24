پخش زنده
مجموعههای نوروزی و رمضانی سیما مراحل مختلف تولید را سپری می کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، «اسباب زحمت» سعید اقا خانی بیش از ۵۰ درصد مسیر تولید رو پشت سر گذاشته است.
مجموعههایی هم با موضوع دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز در دست تولید هستند.
مجموعه تلویزیونی «میراث» شبکه دو به دل مخاطبان تلوبیون به خوبی نشست .
میراث یادآوری کرد امید و ساختن، بخشی از هویت ایرانی است.
این مجموعه از اهمیت تولید ملی و خوداتکایی اقتصادی نسل جوان در پیشبرد مسیر توسعه کشورگفت .
فصل جدید برنامه طنز «دیبیسی فارسی» پخش میشود.
این برنامه روایتهای رسانههای فارسیزبان خارج از کشور بهویژه بیبیسی فارسی را با نگاهی طنزآمیز نقد میکند.
«دیبیسی فارسی» جمعهها حوالی ساعت ۲۰ از شبکه دو سیما پخش میشود.