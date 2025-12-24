به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در مراسمی که در خرمشهر، برگزار شد طی حکمی از سوی فرمانده انتظامی استان خوزستان سردار میرفیضی، سرهنگ علی رحیمی به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان خرمشهر معرفی و منصوب شد.

سرهنگ رحیمی که پیش از این فرماندهی انتظامی شهرستان امیدیه را به عهده داشت با آغاز مأموریت جدید خود، مسئولیت حفظ نظم و امنیت خرمشهر را بر عهده گرفت و بر تقویت تعامل، همدلی و همکاری با بزرگان عشایر تأکید کرد.

فرمانده جدید انتظامی خرمشهر در سخنان خود، از آمادگی کامل پلیس برای همراهی مردم در مسیر تأمین امنیت پایدار خبر داد و نقش مشارکت اجتماعی را در ارتقای امنیت منطقه مهم دانست.

در این مراسم همچنین از سرهنگ سهرابی، فرمانده سابق انتظامی خرمشهر که در طول سال‌های خدمت خود در دو عملیات به درجه جانبازی نائل شده بود، قدردانی شد. آخرین مجروحیت وی به حادثه تروریستی زاهدان بازمی‌گردد.

بزرگان عشایر منطقه نیز با اشاره به نقش نیرو‌های انتظامی در برقراری آرامش، امنیت امروز خرمشهر را حاصل فداکاری و تلاش شبانه‌روزی پلیس دانستند و بر ادامه همکاری خود با نیرو‌های انتظامی تأکید کردند.

خرمشهر امروز شاهد تغییر در یک مسئولیت بود، اما عزم مشترک پلیس و مردم برای حفظ امنیت و آرامش این شهر همچنان پابرجاست.