امسال استان خوزستان رتبه سوم کشور در رویدادهای ولادت و ازدواج را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل ثبت احوال خوزستان در گفتوگو با دبیران تحریریه خبر خوزستان گفت: در ۹ ماهه سال جاری ۵۹ هزار و ۴۹۶ رویداد ولادت در استان به ثبت رسید که از این تعداد ۳۰ هزار و ۶۱۲ نوزاد پسر و ۲۸ هزار و ۸۸۴ نوزاد دختر بوده است.
امانی پور با اشاره به اینکه در این مدت در هر شبانه روز بخ طور متوسط ۲۱۵ نوزاد متولد شده است، ادامه داد: در استان در هر هر ۹ نوزاد متولد شده است و بیشترین ولادتها با هفت هزار و ۳۰۴ نوزاد در شهریور ماه به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه ۹۷ درصد ولادت ه در مهلت قانونی ۱۵ روزه ثبت شده است، بیان کرد: در میان پسران، نامهای علی (۱،۱۲۸)، حسین (۱،۰۳۸)، محمد (۷۸۴)، امیرعلی (۶۵۵) و عباس (۶۵۱) بیشترین تعداد را داشتهاند.
در میان دختران، نامهای فاطمه (۱،۱۰۹)، زینب (۷۷۳)، زهرا (۵۷۳)، رقیه (۵۱۲) و مانلین (۴۹۸) در ردههای برتر قرار گرفتهاند.
مدیر کل ثبت احوال خوزستان در ادامه با اشاره به اینکه در سال جاری ۲۶ هزار و ۳۳۴ رویداد ازدواج در استان به ثبت رسیده است، گفت: در ۹ ماهه امسال نرخ ازدواج در خوزستان به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت، هفت ازدواج انجام شده است.
امانی پور تاکید کرد: استان خوزستان با ثبت ۵۹ هزار و ۴۹۶ رویداد ولادت و ۲۶ هزار و ۳۳۴ رویداد ازدواج در ۹ ماهه سال جاری رتبه سوم کشور را کسب کرده است.
