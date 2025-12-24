به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛این دریاچه پس از ۴ سال آبگیری شد و برآورد می شود یک چهارم سطح آن در بارندگی های اخیر آبگیری شده باشد.

پرآبی دریاچه فصلی خنج مناظری زیبا و جلوه ای خاص ایجاد می کند و به یکی از مناطق گردشگری موقت در این منطقه تبدیل می شود.

این دریاچه به طول ۳۰ کیلومتری شرقی غربی و ۲۰ کیلومتری عرض شمالی جنوبی با وسعت ۶۰۰ کیلومتر مربع در پنج کیلومتری شرق شهر خنج قرار دارد.