حیات دوباره دریاچه فصلی خنج در پی بارش باران
دریاچه فصلی خنج در بارندگی های اخیر جان دوباره یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛این دریاچه پس از ۴ سال آبگیری شد و برآورد می شود یک چهارم سطح آن در بارندگی های اخیر آبگیری شده باشد.
پرآبی دریاچه فصلی خنج مناظری زیبا و جلوه ای خاص ایجاد می کند و به یکی از مناطق گردشگری موقت در این منطقه تبدیل می شود.
این دریاچه به طول ۳۰ کیلومتری شرقی غربی و ۲۰ کیلومتری عرض شمالی جنوبی با وسعت ۶۰۰ کیلومتر مربع در پنج کیلومتری شرق شهر خنج قرار دارد.
