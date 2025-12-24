پخش زنده
امروز: -
دبیر اجرایی دومین المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران از برگزاری این دوره از مسابقات در هشتم و نهم دی در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محدثه خلیلی گفت: در دومین المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران بیش از ۴۰۰ دانشجوی نخبه طراح بازی از بیش از ۱۰۰ دانشگاه سراسر کشور شرکت دارند. خلیلی، هدف از برگزاری المپیک بازیهای فکری دانشجویان را تقویت روحیه مشارکت و تعامل میان دانشجویان، توسعه مهارتهای خلاق در حل مسائل، گسترش فرهنگ وهویت ایرانی ـ اسلامی ایجاد جریانی پایدار برای توسعه، تولید و تجاریسازی بازیهای فکری دانشجویی منطبق با فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی اعلام کرد.
قرار است؛ نمایشگاهی از آثار منتخب رویداد نیز در دو روز برگزاری مسابقات برپا شود. مراسم پایانی و معرفی برگزیدگان دومین المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران در مرکز همایشهای بینالمللی کتابخانه ملی برگزار میشود. پوستر رسمی دومین المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران که مهدی میراحمدی، مدیر هنری رویداد طراحی کرده است، نیز در نشست مدیران بخشهای مختلف اجرایی این رویداد بهصورت رسمی رونمایی شد.