مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی گفت: ۳۲۶ اثر به دبیرخانه بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی در استان ارسال شد که از این تعداد، ۴۸ اثر به مرحله استانی راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ فرهاد آقابیگی گفت: مرحله استانی این جشنواره با حضور چهار داور منتخب برگزار میشود و اسماعیل عسکری، محمد شاکری، سارا امیدوار و جواد کلیدری» به عنوان داوران این مرحله انتخاب شدهاند.
وی با بیان اینکه جشنواره قصهگویی فرصتی مهم برای شناسایی استعدادها و ترویج فرهنگ روایتگری است، افزود: این رویداد فرهنگی نقش مؤثری در تقویت بیان خلاقانه، مهارتهای ارتباطی و پرورش تخیل در میان کودکان و نوجوانان دارد.
آقابیگی ادامه داد: جشنواره امسال در سه گرایش «قصهگویی کهن»، «قصهگویی مدرن و نوآورانه» و «قصهگویی تلفیقی کهن و مدرن» برگزار میشود و بستر مناسبی برای ارائه روایتهای خلاقانه و اثرگذار فراهم کرده است.
مرحله استانی بیست وهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی ششم دیماه برگزار میشود و برگزیدگان این مرحله به جشنواره کشوری راه خواهند یافت.
کانون پرورش فکری استان اکنون با تکیه بر ظرفیت ۱۲ مرکز ثابت و ۱۰ کتابخانه سیار به بیش از ۱۴ هزار عضو خدمات فرهنگی و تربیتی ارایه میدهد.
از مجموع اعضای مراکز کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسانشمالی هفت هزار و ۴۹۰ نفر کودک و چهار هزار و ۲۳ نفر نوجوان هستند.