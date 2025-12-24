ساختمان جدید شهرداری منطقه ۳ خرم‌آباد در زمینی به مساحت ۴ هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان احداث و امروز به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شهردار خرم‌آباد در مراسم بهره برداری از ساختمان جدید شهرداری منطقه ۳ خرم‌آباد با اشاره به وضعیت نامناسب شهرداری منطقه ۳ در دهه‌های گذشته اظهار کرد: شهرداری منطقه ۳ طی چند دهه اخیر در ساختمانی استیجاری و بسیار فرسوده مستقر بود و برخی از فضا‌های اداری نیز در کانکس و محوطه شهرداری قرار داشت که این شرایط، شأن و کرامت ارباب‌رجوع را به‌درستی تأمین نمی‌کرد.

داریوش بارانی بیرانوند، افزود: در این دوره، شورای اسلامی شهر مقرر کرد که پس از چند دهه، شهرداری منطقه ۳ از وضعیت اجاره‌نشینی خارج شود و خوشبختانه امروز شاهد بهره‌برداری از ساختمان جدید این منطقه هستیم.