­مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران اعلام کرد طرح خدماتی نفرآباد به‌طور کامل آماده بهره‌برداری است و در کنار آن، تعدادی پروژه مسکونی نیز در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی‌اصغر کمالی‌زاده با تأکید بر اینکه پروژه نفرآباد به‌صورت صددرصدی تکمیل شده است، افزود: به احتمال بسیار قوی، این پروژه هم‌زمان با ایام دهه مبارک فجر به بهره‌برداری خواهد رسید.

طرح توسعه محله نفر آباد در محیط پیرامونی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) حدود ۲۰۰ هکتار است که ۱۳ تا ۱۵ هکتار آن به محله نفرآباد با بیش از ۵۰۰ پلاک اختصاص یافته است.

۲۱ پروژه محرک توسعه در طرح مذکور پیش بینی شده و در زمین‌های متعلق به شهرداری طرح‌هایی همچون مسکن الگو، مجموعه اقامتی، خدماتی، پارکینگ و فضای باز شهری اجرا شده است.