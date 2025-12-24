به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ از اواخر وقت روز گذشته، عبور موجی زودگذر و کم دامنه از نیمه جنوبی استان سبب افزایش ابر و بارش‌های پراکنده و خفیف در برخی از این مناطق شد.

از بعدازظهرامروز چهارشنبه (۱۴۰۴/۱۰/۳) تا پایان هفته مجددا شرایط پایدار جوی بر استان حاکم خواهد شد.

در این مدت تغییرات دمایی در استان محسوس نخواهد بود، همچنین در روز‌های شنبه و یکشنبه هفته آینده (۶ و ۷ دی ماه) با ورود سامانه جدید بارشی شاهد بارش متناوب باران و برف و وزش باد در استان خواهیم بود.