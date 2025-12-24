پخش زنده
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: این شهرستان با توجه به ظرفیتها، برندهای کسب شده در حوزه صنایعدستی و موقعیت مناسب جغرافیایی، قابلیت تبدیلشدن به یک مقصد مهم گردشگری را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احمد آریائینژاد امروز با اشاره به اینکه شهرستان ملایر دارای آثار و تپههای تاریخی با قدمت چندین هزارساله است، گفت : از جمله مهمترین این آثار، شهر زیرزمینی سامن است که میتواند در جذب گردشگران داخلی و خارجی و رونق اقتصادی منطقه، نقش راهبردی ایفا کند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود : پیگیری لازم در خصوص حمایتهای اعتباری و تسهیل امور مرتبط در سطح ملی این اثر منحصربهفرد انجام خواهد شد.
وی گفت : پیگیریهای انجام شده در رابطه با ساماندهی فاضلاب شهر سامن به ویژه در محدوده دستکند زیرزمینی سامن انجام شده است و درصدد رفع این مشکل هستیم.
آریائینژاد به مساعدت انجام شده در بحث تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز حوزههای مختلف میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از محل اعتبارات سال ۱۴۰۵، اشاره کرد و افزود: تدوین تقویم جشنوارههای فرهنگی و گردشگری شهرستان و پرداخت تسهیلات از محل منابع مختلف به متقاضیان، از جمله موارد مهمی است که باید پیگیری شود.