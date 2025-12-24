

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا غفاریان گفت: می‌توان گیاهان دارویی ارزشمند را در باغ‌های درجه سه و کم‌بازدهی که به دلیل کمبود آب رها شده‌اند، کشت کرده، این سه گیاه با نیاز آبی کم و امکان کشت در اواخر پاییز، زمستان و اوایل بهار، می‌توان با سودآوری اقتصادی، باعث تقویت و بهبود وضعیت معیشت جوامع محلی شوند.



وی افزود: برداشت شیره انغوزه در سال چهارم یا پنجم انجام می‌شود و هر تنه بوته آن ۳۰ تا ۱۲۰ گرم شیره تولید می‌نماید که امکان دستیابی به تولید حداقل ۳۰۰ کیلوگرم شیره انغوزه از هر هکتار را فراهم می‌کند؛ کاپاریس نیز از سال سوم شروع و هر بوته آن ۱۶۰ تا هزار و ۳۰۰ گرم میوه تولید، که مقدار آن می‌تواند به ۵۰۰ کیلوگرم نیز برسد.



به گفته این مقام مسئول برداشت میوه اپونتیا از سال سوم انجام و به دلیل توان بالای این محصول در کاشت متراکم برای تولید علوفه دام، بهره گیری از این گیاه در تولیدات بهداشتی- دارویی و همچنین تثبیت خاک از اهمیت بالایی برخوردار است.



غفاریان بیان کرد: انتخاب گونه‌های گیاهی بومی و سازگار با اقلیم یزد همراه با نیاز آبی پایین و مقاومت بالا در برابر تنش‌های محیطی، اقدامی هوشمند در برابر تغییرات اقلیمی است که با حفظ منابع آبی، امکان بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های کشاورزی در استان را فراهم می‌آورد.