به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ عبدالعلی پورشاسب در شورای راهبری همایش ضمن گرامیداشت یاد حضرت امام (ره) و شهیدان، به ویژه سردار شهید شوشتری، به تشریح ابعاد و اهداف این همایش پرداخت.

وی اعلام کرد که این همایش با هدف عملیاتی کردن و پیگیری دستورات فرمانده معظم کل قوا در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی پس از بازدید ایشان از استان سیستان و بلوچستان، و با پیشنهاد سرلشکر صفوی و دستور مستقیم شهیدسپهبد باقری، رئیس فقید ستاد کل نیرو‌های مسلح، شکل گرفته است. همچنین با تایید و تاکید امیر موسوی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ادامه پیدا کرده است.

دبیر اولين همایش بسيج، توسعه و امنيت پايدار منطقه جنوب شرق كشور تأکید کرد که تدبیر این همایش صرفاً بر گفتار نیست، بلکه باید به نتایج عملی، راهبرد‌ها و برنامه‌ریزی‌های قابل اتکا دست یابد.

امیر سرتیپ پورشاسب در ابتدای سخنان خود، به اهمیت اقدامات سردار شهید شوشتری در منطقه جنوب شرق کشور اشاره کرد و گفت: «زمانی که در منطقه شرق کشور ناامنی ایجاد شده بود، ما با همکاری سپاه مجموعاً ۱۰ لشکر ارتشی و سپاهی را به منطقه اعزام کردیم. اما سردار شوشتری با پذیرش فرماندهی سپاه در استان سیستان و بلوچستان، تئوری و راهبرد بهره‌گیری از نیرو‌های بومی را پایه‌گذاری کردند و سردار پاکپور نیز آن را ادامه دادند که به جای ۱۰ الی ۱۲ لشکر، با حدود ۱۰ هزار نیروی بسیجی محلی و بومی، امنیت منطقه را بهتر از قبل تأمین کردند.»

جانشین پژوهشگاه علوم معارف و دفاع مقدس افزود: «به دنبال بازدید فرمانده معظم کل قوا، حضرت آقا، از منطقه سیستان و بلوچستان، دستوراتی در رابطه با توسعه استان از نظر اقتصادی، فرهنگی و امنیتی صادر شد که بخشی از آن توسط نیرو‌های مسلح و مراجع ذی‌ربط اجرا و بخشی باقی مانده است.»

وی بیان داشت: «بر همین اساس، سردار سرلشکر صفوی برای پیگیری این اقدامات، پیشنهاد برگزاری این همایش را به سردار شهید سپهبد محمد باقری، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، ارائه دادند.»

دبیر همایش در ادامه به پاسخ مکتوب و دستور سرلشکر باقری به این پیشنهاد اشاره کرد و گفت: «سردار باقری مقرر فرمودند: “برابر پیشنهاد اقدام فرمائید و بر طراحی، برنامه‌ریزی، کار علمی دقیق و دستیابی به نتایج جدی، ارزشمند و قابل اتکا تأکید دارم. ان‌شاءالله موفق باشید. ” و در ادامه بر بهره بردن از تمامی ظرفیت‌های لشکری و کشوری در ترکیب شورا‌های همایش تأکید شد.»

امیر سرتیپ پورشاسب در خصوص ساختار تعیین‌شده برای این همایش، اعلام کرد که مسئولیت‌های کلیدی در سطح بالایی تعیین شده‌اند که نشان‌دهنده اهمیت موضوع است.

وی همچنین گزارش داد که شورای راهبری همایش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ اولین جلسه خود را برگزار کرده و تاکنون ۸۳ سازمان در قالب دو گروه لشکری و کشوری در حال همکاری با این همایش هستند. از این تعداد، ۳۸ سازمان لشکری و ۴۵ سازمان از بخش کشوری را شامل می‌شوند.

دبیر همایش در پایان، ضمن برشمردن اهم اقدامات دبیرخانه از جمله تهیه و تصویب شیوه‌نامه، تصویب اهداف و محور‌های همایش، و صدور احکام برای اعضا، بار دیگر بر خروجی عملی همایش تأکید کرد و افزود: «این همایش بایستی نتایج عملی، راهبرد و برنامه‌ریزی داشته باشد تا بتوانیم ان‌شاءالله در قالب این همایش به دستاورد‌های عملی نائل شویم.»