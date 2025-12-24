به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ هواشناسی استان خوزستان برای وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی از اواخر چهارشنبه تا اواسط شنبه هشداد داد.

این پدیده برای مناطق جنوبی، جنوب غربی، غربی، مرکزی، جاده‌های کوهستانی و راه‌های مواصلاتی استان پیش بینی شده است.

بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواخر وقت امشب استان را تحت تاثیر عبور موج ضعیف بارشی نشان می‌دهد که سبب ابرناکی در اغلب نقاط استان و بارش‌های پراکنده بویژه در نیمه شمالی و شرقی و بارش برف درارتفاعات خواهد شد.

از فردا تا روز شنبه جو‌ی پایدار بر استان حاکم خواهد بود که در این ایام پدیده غالب مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی بویژه در جاده‌های مواصلاتی و مناطق جنوب، جنوب غرب و مرکز و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان خواهد بود. سامانه بارشی بعدی از روز شنبه استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۲۳.۸ و ایذه با دمای ۰ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۰.۹ و کمینه دمای ۷.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.