معاون اقتصادی استاندار زنجان بر لزوم حمایت از زنجیره آرد و نان تاکید کرد و دوگانه سوز شدن نانواییها را گامی مهم در راستای تامین امنیت غذایی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛معاون اقتصادی استاندار زنجان در حاشیه افتتاح نخستین نمایشگاه تخصصی آرد و نان و صنایع وابسته استان زنجان، نانوایان را از اقشار زحمت کش جامعه توصیف کرد و تعیین نرخ نان را از جمله حمایتهای برنامه ریزان از نانوایان دانست.
مرادخانی ادامه داد: هر چند استانداری زنجان مستقیما نرخ نان را تعیین نمیکند، اما در وزارت کشور دفاع از قشر نانوا را از وظایف خود میدانیم تا تعیین نرخ به صورت کاملا عادلانه صورت گیرد چرا که ما معتقدیم نان قوت قالب مردم است و برای جلوگیری از فشار به خانوارها باید تعیین قیمت نان منصفانه باشد.
معاون اقتصادی استاندار زنجان مساعدت در قطعی برق نانواییها را از برنامههای مسئولان استانی عنوان کرد و گفت: دوگانه شدن تجهیزات نانواییها از جمله برنامههاست که امیدواریم در این زمینه نانوایان نهایت همکاری را با متولیان امر داشته باشند.
مرادخانی با اشاره به اهمیت مصرف نان کامل و لزوم گنجاندن این کالا در سبد غذایی خانوارها از اعطای مشوق به تولیدکنندگان نان کامل خبر داد و در خصوص حمایت استانداری از زنجیره آرد و نان نیز به خبرنگاران گفت: در جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، مسئولان تصمیماتی نظیر دوگانه سوز شدن نانواییها، اعطای تسهیلات به فعالان و همراهانی که در صنعت امنیت غذایی استان کمک میکنند اعم از کارخانجات آرد، نانوایان، سازندههای ماشین آلات این حوزه اتخاذ کردند.
وی با بیان اینکه تمامی منابع دست دولت نیست افزود: بخش از منابع داخلی بانکها به صورت تسهیلات تکلیفی به تولیدکنندگان اعطا میشود، آن بخشی که دولت میتواند همراهی کند مبحث امنیت غذایی است که در این زمینه اعتبارات مربوط به سال ۱۴۰۳ ابلاغ میشود که سعی میشود فعالین عرصه آرد و نان در اولویت حمایتهای دولتی قرار گیرند.
معاون اقتصادی استاندار زنجان نخستین نمایشگاه تخصصی آرد و نان و صنایع وابسته استان زنجان را نه تمام زنجیره بلکه بخشی از زنجیره تامین نان دانست و گفت: سازمان جهاد کشاورزی در حوزه گندم و کشت این محصول مسئولیتهایی دارد که در نمایشگاه مذکور حضور ندارد. این نمایشگاه تنها مختص به آرد و نان یعنی بعد از کشت و برداشت گندم را شامل میشود. از این رو باید برنامه ریزیهای جامع برای زنجیره تامین گندم، آرد و نان صورت گیرد که استانداری زنجان به این مهم توجه ویژهای دارد.