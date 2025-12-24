به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،در این همایش که به مناسبت روز بزرگداشت رودکی و به منظور پاسداشت زبان و ادب فارسی برگزار شد، مجریان تراز زبان فارسی از معاونت‌های سیما، صدا و سیاسی حضور داشتند.



غلامعلی حداد عادل در این نشست با تأکید بر اهمیت جایگاه زبان فارسی در رسانه ملی گفت: مهم‌ترین ویژگی یک مجری، تسلط بر زبان فارسی است و این زبان به‌گونه‌ای نیست که با دانستن چند هزار واژه بتوان آن را کامل دانست؛ زبان فارسی همواره نیازمند یادگیری و آشنایی عمیق‌تر است.



وی افزود: مجری باید با ادبیات کهن و معاصر آشنایی کامل داشته باشد. آشنایی با نثر قدیم و جدید و همچنین شعر فارسی از الزامات این حوزه است. شعر فارسی سرمایه ملی و یکی از ارکان هویت ایرانی است.



رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به جایگاه شعر در تاریخ ایران تصریح کرد: در طول تاریخ، شعر نشانه فرهیختگی بوده و ایرانیان همواره با شعر زیسته‌اند. بسیاری از شخصیت‌های تاریخی برای اثبات هویت و جایگاه خود از شعر بهره می‌بردند؛ یا شعر می‌سرودند، یا آن را نقل می‌کردند و یا فهم عمیقی از آن داشتند. از همین رو، جهان، ایران را با شعر می‌شناسد.



حداد عادل با تأکید بر مسئولیت مجریان رسانه ملی گفت: مجری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران باید با آثار برجسته ادبی مانند دیوان حافظ و نثر کهن فارسی آشنا باشد و مطالعه کتاب‌هایی چون «گلستان» سعدی را در برنامه خود داشته باشد.



وی در پایان با اشاره به شیوه‌های آموزشی گذشته یادآور شد: تا چند دهه پیش، خواندن و حتی رونویسی کامل «گلستان» در مدارس الزامی بود و این آموزش‌ها در مدارس دولتی نیز اجرا می‌شد؛ اقدامی که نقش مهمی در تقویت زبان و ادبیات فارسی داشت.



راحله امینیان، مژده لواسانی، سید قاسم بی نیاز، عباس موزون، الهام حسین زاده، مجید یراق بافان، ملیکا زارعی، مبینا نصیری، شهرام شکیبا، نیما کرمی، ندا سپانلو، فرزاد حسنی و گیتی خامنه از جمله مجریان حاضر در این همایش بودند.

دکتر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه؛ دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، محمود شالویی، رئیس انجمن مفاخر فرهنگی و رضامراد صحرایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش در این همایش سخنرانی کردند.

مجریان تراز زبان فارسی با ملاک‌هایی، چون به کار نبردن واژه‌های فرنگی، به کاربردن آرایه‌های ادبی در گفتار، استفاده از ابیات شاعران و رعایت نکات دستور زبان فارسی انتخاب شدند.

چهارم دی در گاهشمار رسمی ایران، روز بزرگداشت رودکی پدر شعر فارسی است.

