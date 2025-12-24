اعلام وصول ۷ سوال نمایندگان مجلس از وزرا
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را در نشست علنی قرائت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، رضا جباری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی تعداد ۷ سوالی ملی را به شرح زیر قرائت کرد:
سوال ملی هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین و صفیآباد و جمعی دیگر از نمایندگان، از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص دلیل کاهش بازدهی فعالیت آموزش عالی کشور
سوال ملی احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجیآباد و دیگر حوزهها، از وزیر امور خارجه در خصوص اقدامات انجامشده در زمینه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای جهان، به ویژه کشورهای همسایه
سوال ملی عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم نور و محمودآباد، از وزیر آموزش و پرورش در خصوص وضعیت نامناسب مدیریتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
۲ سوال ملی میثم ظهوریان ابوترابی، نماینده مردم مشهد و کلا و جمعی دیگر از نمایندگان، از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره عدم اجرای مصوبات افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی و دندانپزشکی و همچنین دلیل تعلیق حکم فرد اهانتکننده به قرآن کریم، شهید سلیمانی و مقدسات ادیان الهی اعلام وصول میشود.
سوال ملی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر، میمه و برخوار، از وزیر دادگستری درباره علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع.
سوال ملی مجید نصیرپور از وزیر جهاد کشاورزی درباره میزان ثبت سفارش کالاهای اساسی به تفکیک محصول و شرکتهای متقاضی.