به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی از اواخر وقت امروز لغایت اواسط روز شنبه ششم دی ماه احتمال وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی در مناطق جنوبی، جنوبغربی، غربی، مرکزی، جاده‌های کوهستانی و راه‌های مواصلاتی استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده توصیه می‌شود احتیاط در تردد و رانندگی، تمهیدات لازم جهت کاهش خسارات احتمالی ناشی ازکاهش دید افقی و افزایش رطوبت و مه در نظر گرفته شود.