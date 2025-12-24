فرمانده یگان حفاظت محیط زیست فارس گفت: در درگیری مسلحانه میان شکارچیان متخلف و محیط‌بانان در پارک ملی بمو دو محطی بان زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست فارس گفت: در درگیری مسلحانه میان شکارچیان متخلف و محیط‌بانان در پارک ملی بمو سه نفر از متخلفان شناسایی و دستگیر شدند.

نصرت‌الله دهقانی افزود: متخلفان پس از شکار سه رأس کل و بز وحشی، مورد شناسایی نیروهای یگان حفاظت قرار گرفتند و پس از درگیری، بدون تلفات جانی بازداشت شدند.

وی ادامه داد: در بازرسی از متهمان، لاشه سه رأس کل و بز وحشی، یک قبضه اسلحه برنو مجهز به دوربین، یک قبضه اسلحه خفیف به همراه فشنگ و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد و متهمان برای سیر مراحل قانونی بلافاصله به نیروی انتظامی تحویل داده شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست فارس با اشاره به مجروح شدن دو نفر از محیط‌بانان در این مأموریت گفت: یکی از محیط‌بانان در جریان درگیری از ناحیه دست و پا دچار آسیب شد که با حضور به‌موقع تیم‌های پشتیبانی عملیات، اورژانس و هلال‌احمر مداوا شد و حال عمومی وی مساعد است.

همچنین یکی دیگر از محیط‌بانان حین انجام مأموریت از صخره سقوط کرد که پس از انتقال به بیمارستان، اقدامات درمانی لازم برای وی انجام شد.

پارک ملی بمو با ۴۸ هزار هکتار وسعت در شمال‌ شرقی شیراز قرار دارد.

این پارک به وسیله جاده شیراز-اصفهان به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌شود و فاصله آن تا شمال شیراز حدود ۱۰ کیلومتر است.