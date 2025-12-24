بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

إنّا لله وإنّا إلیهِ رَاجعُون

خانواده محترم شهید والامقام «حسین جوانمرد»

خبر درگذشت مرحومه مغفوره شادروان «حاجیه خانم عفت انتظامی» مادر بزرگوار شهید والامقام «حسین جوانمرد»، از نمونه‌های صبر و ایثار، موجب تأثر و تألم خاطر گردید.

مادری که خالصانه و برای رضایت حضرت حق، عزیزترین سرمایه‌ی خویش را در دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی فدا نمود تا حافظ و پاسدار نظام و میهن اسلامی مان باشد.

مصیبت درگذشت این مادر فداکار را به خانواده ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزدمنان علو درجات برای آن بانوی مومنه و صبر و شکیبایی برای بازماندگان مسئلت می‌نماییم.

خداوند رحمان، پاداش صبر و بردباری مادر شهیدان حماسه آفرین را در سرای جاودان، با فضل و کرم خویش به وی عطا فرماید.

شهید حسین جوانمرد، شهریور ۱۳۴۳ در شهرستان بروجرد دیده به جهان گشود، به عنوان سرباز ژاندار مری در جبهه حضور یافت و در تاریخ بیست و یکم مرداد ۱۳۶۶در پیزانشهر تو سط گروهگ ضد انقلاب به شهادت رسید و پیکر مطهرش در بروجرد به خاک سپرده شد.



