پخش زنده
امروز: -
سازمان کل گمرک عراق در بیانیهای اعلام کرد: نخستین محموله ترانزیت بینالمللی تحت کنوانسیون TIR از جمهوری اسلامی ایران وارد عراق شده و از گذرگاه مرزی شلمچه به سمت کویت و از طریق گذرگاه سفوان حرکت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان کل گمرک عراق افزود : این محموله با استفاده از سامانههای ردیابی و قفل الکترونیکی مورد تایید بینالمللی منتقل شد.
در این بیانیه آمده است که این رویداد یک تحول راهبردی مهم در مسیر توسعه فعالیتهای ترانزیت در عراق به شمار میرود زیرا فعالسازی این خط حیاتی موجب روانتر شدن جریان کالا، افزایش کارایی امنیت گمرکی، کاهش زمان و هزینه حمل و نقل و همسویی با استانداردهای بینالمللی توافقنامه TIR خواهد شد.
به منظور تسریع در حمل و نقل بینالمللی و کاستن از تشریفات گمرکی و جلوگیری از خسارتهای احتمالی در جریان ترانزیت بینالمللی کالا، کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بینالمللی کالا در جادهها تحت «کارنههای تیر» به ابتکار اتحادیه بینالمللی حمل و نقل جاده ای در سال ۱۹۵۹ منعقد شد.