به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل ثبت احوال استان همدان گفت: همچنین ۶ هزار و ۷۹۴ واقعه ازدواج در این مدت به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته کاهش ۷.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

بابک بختیاری تاکید کرد: در این مدت مجموعاً ۱۲ هزار و ۶۹۴ واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۳ هزار و ۷۱۷ واقعه بوده و نشان‌دهنده کاهش ۷.۵ درصدی ثبت موالید است.

او تصریح کرد: بیشترین ولادت‌های ثبت‌شده مربوط به مادران گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال با سهم ۲۶.۷ درصدی از کل ولادت‌هاست، همچنین در هشت ماهه امسال ۲۶۶ واقعه دوقلوزایی و ۴ مورد تولد سه‌قلو در استان همدان به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال همدان در ادامه با اشاره به آمار فوت گفت: در این مدت ۸ هزار و ۲۹۸ واقعه فوت ثبت شده که نسبت به مدت مشابه پارسال با ۷ هزار و ۶۶۹ مورد، افزایش ۸.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

بختیاری افزود: نرخ خام فوت در سال ۱۴۰۳ در استان همدان ۶.۶ در هزار بوده که اندکی بالاتر از میانگین کشوری است و استان همدان در این شاخص رتبه سوم کشور را دارد.

او تاکید کرد: مهم‌ترین وظیفه سازمان ثبت احوال، ارائه دقیق و به‌موقع این اطلاعات است؛ چرا که بدون این داده‌ها، نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کشور دچار اختلال خواهد شد.