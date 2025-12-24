آیین اختتامیه پنجمین رویداد فرهنگی ادبی مادرانه، با محوریت نامه‌ای به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها امروز در حوزه هنری مرکز استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دبیر پنجمین رویداد فرهنگی ادبی مادرانه با بیان اینکه این رویداد در سه گروه سنی، کودکان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد گفت: ارج نهادن به مقام علمی، ترویج سبک زندگی فاطمی و تحکیم بنیان خانواده را از اهداف برگزاری این رویداد فرهنگی دانست.

راحله حاجیان افزود: این دوره از رویداد فرهنگی ادبی مادرانه با استقبال بی نظیر نزدیک به یک هزار نفر از سراسر استان همراه بود که در طول چندین دوره برگزاری این رویداد بی نظیر بوده است.

محمدی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران نیز در این آیین فاطمه زهرا سلام الله علیها را الگوی زنان عالم در همه اعصار و دوران‌ها دانست که مادرانگی نجابت، مدیریت و سیاست را توامان با هم داشت.

در پایان پنجمین رویداد فرهنگی ادبی مادرانه مازندران، از بیست برگزیده در گروه‌های مختلف سنی قدردانی و یک نفر نیز شایسته قدردانی معرفی شد.