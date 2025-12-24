به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان،احمدیانی گفت:این سامانه بارشی از شب گذشتهدر استان فعال شده است و بیشترین میزان بارش‌ها در نیمه شمالی کردستان گزارش شده است.

وی افزود: در بانه حدود ۱۲ میلی‌متر بارش و در منطقه گل‌تپه سقز نیز حدود ۱۰ میلی‌متر بارندگی گزارش شده است، همچنین در شهر سقز نزدیک به ۱۲ میلی‌متر بارش همراه با حدود ۵ سانتی‌متر ارتفاع برف به ثبت رسیده است.

کارشناس هواشناسی ادامه داد: در سایر نقاط استان میزان بارش‌ها در حد ۲ تا ۴ میلی‌متر بوده و شهر‌های سنندج، دهگلان، دیواندره و هزارکانیان نیز حدود یک میلی‌متر بارندگی را تجربه کرده‌اند.

احمدیانی با اشاره به تداوم فعالیت این سامانه گفت: فعالیت سامانه بارشی به‌ویژه در ارتفاعات استان به‌صورت مه، لغزندگی جاده‌ها، کولاک و رگبار برف تا بعدازظهر امروز ادامه خواهد داشت و با توجه به کاهش دما، در نیمه شمالی و مناطق مرتفع استان، بخش عمده بارش‌ها به‌صورت برف خواهد بود.

وی افزود: از فردا تا صبح روز شنبه ۴ تا ۷ دی جو نسبتاً آرامی در استان حاکم خواهد شد، هرچند کاهش دما پیش‌بینی می‌شود، پس از آن و تا اواخر هفته به‌صورت متناوب سامانه‌های بارشی جدیدی استان را تحت تأثیر قرار خواهند داد.