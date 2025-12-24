پخش زنده
مسابقات تیراندازی سپاه پاسداران، گرامیداشت فرماندهان شهید اقتدار ایران با معرفی افراد برتر در سالن تیراندازی ورزشگاه آزادی پایان یافت.
به گزاش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تیراندازی سپاه پاسداران با حضور ۲۵۰ تیرانداز در قالب ۴۴ تیم از استانهای مختلف کشورمان در دو رشته تفنگ بادی و تپانچه به میزبانی سپاه تهران بزرگ برگزار شد.
در رشته تپانچه این رقابتها، جواد فروغی مقام اول، امیر جوهریخو مقام دوم و مرتضی جوادزاده مقام سوم را کسب کردند.
در رشته تفنگ بادی نیز حمیدرضا سقازاده به مقام اول دست یافت و میلاد جعفری و مهدی جعفریپویا به ترتیب مقامهای دوم و سوم را از آنِ خود کردند.