به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ارسلان شکری با اشاره به اینکه هم‌اکنون بارش برف در محور‌های سردشت – مهاباد (به‌ویژه گردنه زمزیران) و همچنین در مسیر پیرانشهر – پایانه مرزی تمرچین گزارش شده و سطح جاده‌ها در این نقاط دچار لغزندگی شده است.

وی با تأکید بر اینکه تردد در کل محور‌های استان در جریان است، از رانندگان خواست تا با رعایت نکات ایمنی، تردد کنند.

شکری تأکید کرد: رعایت احتیاط، سرعت مطمئنه و همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات کامل زمستانی الزامی است.

مدیرکل راهداری در پایان از هم استانی‌ها خواست تا برای دریافت آخرین اطلاعات از وضعیت راه‌ها، با سامانه ۱۴۱ تماس گرفته یا از طریق وب‌سایت و اپلیکیشن ۱۴۱ استعلام بگیرند.