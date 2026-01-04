پخش زنده
امروز: -
بخش اسکن هسته ای بیمارستان امام حسین شاهرود ماهانه به ۲۹۰ بیمار خدمات تشخیص بیماری ارائه می دهد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، الهام اکرمی مسئول بخش پزشکی هستهای بیمارستان امام حسین شاهرود گفت: این بخش سال ۱۳۸۲ راه اندازی شده و ماهانه ۲۵۰ نفر بیمار قلبی و ۴۰ بیمار غیر قلبی مانند استخوان، کلیه، تیروئید و پاراتیروئید از خدمات اسکن هستهای این بخش استفاده میکنند.
وی افزود : در پزشکی هستهای ، رادیو دارو داخل بدن فرد تزریق میشود و نمای داخلی بافت استخوان و قلب و کلیه نشان داده میشود و عکس خیلی کاملتر است و تشخیص بیماری را آسانتر می کند .