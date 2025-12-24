کتاب اسلام و محیط زیست، گامی به سوی فقه زیست محیطی
کتاب اسلام و محیط زیست اثر آیتالله جوادی آملی از مهمترین آثاری است که رابطه دین و حفاظت از طبیعت را بهصورت فقهی و فلسفی بررسی میکند.
؛ کتاب اسلام و محیط زیست اثر آیتالله جوادی آملی نشان میدهد در نگاه اسلام، محیطزیست نه یک موضوع فرعی، بلکه بخشی از نظام حکیمانه خلقت و حقالناس است، انسان در جهان خلیفهالله، امانتدار زمین، نه مالک مطلق آن است و هر آسیبی که به طبیعت برسد نوعی تعدی به حق دیگران و حق نسلهای آینده است.
محورهای مهم کتاب شامل مبانی قرآنی محیطزیست، آیات آفرینش و حدود بهرهبرداری از منابع طبیعی، مفهوم «فساد فی الارض» و اینکه تخریب محیطزیست یکی از مصادیق آن است.
نویسنده در این کتاب تاکیدا میگوید طبیعت از نگاه اسلام «مزرعه دنیا و آخرت» است؛ هرکس آن را آباد کند مأجور است.
کتاب اسلام و محیط زیست در یک مقدمه و پنج فصل نوشته و به چهار زبان ترجمه شده است
