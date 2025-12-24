به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، کارشناس سازمان هواشناسی کشور از ورود سامانه بارشی جدید از روز شنبه ۶ دیماه خبرداد و گفت: از هفته آینده با فعالیت یک سیستم بارشی نسبتاً قوی، بخش‌های گسترده‌ای از کشور درگیر بارش برف و باران خواهند شد.

محمد اصغری، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور افزود: امروز (چهارشنبه، ۳ دی‌ماه) با رخنه موج جدیدی از سمت غرب و شمال‌غرب کشور، شاهد شکل‌گیری ابر‌های بارشی در این مناطق هستیم که موجب وقوع بارش برف در بخش‌های گسترده‌ای شده است.

اصغری با بیان اینکه در روز‌های پنجشنبه (۴ دی) و جمعه (۵ دی)، بارش باران در استان‌های شمالی کشور پیش‌بینی می‌شود اضافه کرد: به شهروندان توصیه می‌شود در صورت تردد جاده‌ای، خودرو‌های خود را به تجهیزات ایمنی و زمستانی مجهز کنند.

وی ادامه داد: از روز شنبه (۶ دی) هفته آینده، با نفوذ یک سامانه بارشی جدید و نسبتاً قوی از سمت میانه خلیج فارس، مجدداً شاهد وقوع بارش‌ها در بخش‌های گسترده‌ای از کشور خواهیم بود؛ مشروط بر آنکه الگوی نقشه‌های فعلی هواشناسی تداوم داشته باشد.

اصغری با بیان اینکه بر اساس پیش‌بینی‌ها، در روز یکشنبه (۷ دی)، نیمه غربی کشور تحت تأثیر این سامانه قرار گرفته و بارش برف و باران با شدت قابل‌توجهی رخ خواهد داد گفت: در روز دوشنبه (۸ دی)، اوج بارش‌ها در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، شمال فارس، شمال خوزستان، ایلام، لرستان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی پیش‌بینی می‌شود.