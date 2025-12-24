پخش زنده
با هدف افزایش هماهنگی، استفاده از ظرفیتهای مردمی و کاهش خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی، قرارگاه «ایران من» در مهریز تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان مهریز به ریاست حسین عسکرزاده، فرماندار شهرستان، برگزار شد و آخرین وضعیت آمادگی دستگاههای اجرایی در مواجهه با مخاطرات طبیعی مورد بررسی قرار گرفت.
فرماندار مهریز در این نشست با اشاره به بارشهای مناسب هفته گذشته در سطح شهرستان، اظهار داشت: دستگاههای اجرایی گزارش اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو را ارائه کردند و عملکرد آنها در حوزه مدیریت بارندگیها و پیشگیری از خسارات احتمالی مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی با تأکید بر احتمال تداوم موجهای بارشی در هفتههای آینده، خواستار آمادگی کامل تمامی دستگاهها برای مواجهه با شرایط بحرانی شد.
عسکرزاده یکی از مهمترین مصوبات این جلسه را تشکیل قرارگاه «ایران من» در ذیل ستاد مدیریت بحران شهرستان عنوان کرد و افزود: بر اساس شیوهنامه ابلاغی از سوی ستاد مدیریت بحران کشور، استفاده حداکثری از تمامی ظرفیتهای موجود در سطح شهرستان در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه ظرفیت خیرین، بخش خصوصی، مشارکت مردمی و همراهی حاکمیت، اضلاع اصلی این قرارگاه را تشکیل میدهد، گفت: همافزایی این ظرفیتها در کنار دستگاههای اجرایی میتواند نقش مؤثری در مدیریت بهموقع و کارآمد بحرانهای طبیعی ایفا کند.
فرماندار مهریز بیان کرد: تشکیل این قرارگاه موجب تقویت هماهنگی بینبخشی و افزایش توان عملیاتی شهرستان در شرایط بحرانی خواهد شد و مدیریت بحران در حوزههای مختلف با انسجام و اثربخشی بیشتری دنبال میشود.
وی همچنین با اشاره به هفته کاهش بلایای طبیعی، از برنامهریزی و اجرای برنامههای متنوع آموزشی در سطح شهرستان خبر داد و افزود: این آموزشها برای عموم مردم و دستگاههای اجرایی طراحی شده و در آن، وظایف هر یک از دستگاهها در حوزه کاهش خطرپذیری و مدیریت بحران بهصورت شفاف تبیین خواهد شد.
در پایان این نشست، بر ضرورت هماهنگی مستمر، آمادگی همهجانبه دستگاهها و توجه ویژه به آموزش بهعنوان ارکان اصلی کاهش خسارات و مدیریت بهینه بحرانهای طبیعی در شهرستان مهریز تأکید شد.