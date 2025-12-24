به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ این حادثه در یکی از منازل مسکونی روستای مزیجان شهرستان مهر و در آب‌انبار، با عمق حدود دو متر رخ داد.

در زمان وقوع این حادثه، پدر و مادر کودک در منزل حضور نداشتند و کودک به‌طور ناخواسته به داخل حوض سقوط کرده و دچار خفگی می‌شود.

پیکر این کودک حدود سه ساعت پس از حادثه از آب خارج و مرگ وی تأیید شد.

این حادثه بار دیگر ضرورت توجه به ایمن‌سازی منابع آب خانگی از جمله آب‌انبار‌ها و حوض‌ها را یادآور می‌شود.

کارشناسان تأکید دارند نصب سرپوش ایمن و قفل‌دار بر روی منابع آب، پرهیز از تنها گذاشتن کودکان خردسال در منزل و بررسی ایمنی محیط خانه، نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث مشابه دارد.

علت اصلی این حادثه از سوی مراجع ذی‌ربط در حال بررسی است.