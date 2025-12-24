سخنگوی وزارت امور خارجه، حادثه سقوط هواپیمای لیبی در ترکیه و جان باختن ارتشبد محمد الحداد، رئیس ستاد کل ارتش دولت وحدت ملی لیبی و هیئت همراهش را تسلیت گفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به این سانحه تاسف‌بار که به جان باختن ارتشبد محمد الحداد، رئیس ستاد کل ارتش دولت وحدت ملی لیبی و هیئت همراهش منجر شد، به دولت و ملت لیبی تسلیت گفت و با بازماندگان، ابراز همدردی کرد.

هواپیمای حامل رئیس ستاد کل ارتش دولت وحدت ملی لیبی در مسیر بازگشت از آنکارا به طرابلس دچار سانحه شد و همه سرنشینانش، جان باختند.