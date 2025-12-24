به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اتحادیه جهانی ضمن معرفی رحمان عموزاد به عنوان برنده جایزه «مسلط‌ترین کشتی‌گیر آزادکار جهان در سال ۲۰۲۵؛ در ادامه آورده است: عموزاد در یک فصل، تقریباً به کامل‌ترین شکل ممکن ظاهر شد؛ با بازگشت قدرتمند به اوج، قهرمانی در مسابقات جهانی، بازی‌های همبستگی اسلامی و رقابت‌های سری رنکینگ آلبانی، فصل را به‌عنوان کشتی‌گیر شماره یک رنکینگ جهانی در وزن ۶۵ کیلوگرم با ۵۸ هزار امتیاز رنکینگ به پایان رساند.

عموزاد در سال ۲۰۲۵ حدنصاب بی‌نقص ۱۴ پیروزی و بدون شکست را ثبت کرد؛ که پنج پیروزی از آنها مقابل حریفان طراز اولی به دست آمد که در کارنامه خود نشان جهانی یا المپیک دارند:

ریِل وودز از آمریکا (دو بار)

امیدجان جلالوف از ازبکستان

تایربک ژوماشبک اولو از قرقیزستان

و کوتارو کیوئوکا از ژاپن

شگفت‌انگیزترین بخش ماجرا این است که عموزاد در همین پنج مسابقه مقابل بهترین‌های جهان، با نتیجه مجموع ۴۲ بر ۴ از حریفانش پیشی گرفت.

اما بدون تردید، نقطه اوج فصل عموزاد در زاگرب رقم خورد؛ جایی که سرانجام در دیدار برگشتِ مورد انتظارش، کوتارو کیوئوکا را ضربه فنی کرد و انتقام شکست فینال المپیک پاریس ۲۰۲۴ را گرفت.

بارزترین نکته درباره سلطه عموزاد این است که او تنها ۲۳ سال دارد و همچنان در حال بهتر شدن است.

لازم به ذکر است پیش از این سعید اسماعیلی در کشتی فرنگی به این عنوان دست پیدا کرده است.