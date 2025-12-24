میزان سرمایه گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در ۱۰ طرح راهسازی معادن تا پایان آبان ماه امسال به ۱۱ هزار میلیارد ریال رسید و میانگین پیشرفت طرح‌ها ۷۵ درصد است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما از ایمیدرو، این برنامه با هدف توسعه زیرساخت‌های معادن و تحت مدیریت و سرمایه گذاری ایمیدرو راهبری می‌شود و طی ۸ ماهه امسال طول طرح‌ها به ۱۳۷ کیلومتر رسیده است.

طرح‌های راهسازی در استان‌های کرمانشاه، مازندران، فارس، یزد، آذربایجان غربی، بوشهر، خراسان شمالی، خراسان رضوی و زنجان اجرا می‌شود.

از جمله طرح‌ها می‌توان به بهسازی راه دسترسی به معادن کوه نمک جاشک (بوشهر)، راه گلیران (مازندران)، طراحی و بهسازی محور دستوران-منیدر (خراسان رضوی)، احداث راه دسترسی محور شهرستن- گاگش (آذربایجان غربی) و راه بوکسیت سرخ چشمه و راه غرب و شمال غرب گرمه (خراسان شمالی) اشاره کرد.

تامین زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، ایجاد ارزش افزوده، حمایت از سرمایه گذاران داخلی، محرومیت زدایی، اشتغالزایی و تقویت اقتصاد مناطق کم برخوردار از اهداف توسعه‌ای ایمیدرو در بخش زیربنا‌ها است.

طرح ایجاد زیربنا‌های لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور (زیرمجموعه ایمیدرو)، راهبری اجرای طرح‌ها را بر عهده دارد.