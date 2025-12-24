حاجیه خانم ریحانه عزیزی، مادر شهید والامقام نصرالله کیه بادرودی، پس از سال‌ها صبوری و فراق به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛حاجیه خانم ریحانه عزیزی، مادر شهید والامقام نصرالله کیه بادرودی، پس از سال‌ها صبوری و فراق، در سن ۸۹ سالگی دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

مراسم تشییع پیکر مطهر این مادر شهید فردا چهارم دی‌ماه ساعت ۱۳در گلزار شهدای سیدنظام الدین شهرستان قائم‌شهر برگزار خواهد شد.

شهید نصرالله کیه بادرودی متولد یکم فروردین ۱۳۴۴ بوده و در تاریخ دهم آذر ۱۳۶۳ در منطقه عملیاتی حاج عمران به فیض شهادت نائل آمد.