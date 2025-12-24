خسارت سیل و باران به حدود هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در فارس

خسارت سیل و باران به حدود هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس افزود: در هفته گذشته در استان فارس در پی بارش‌های شدید ، هزار و ۷۶۷ واحد مسکونی تخریب شد یا آسیب دید و ۲۰ هزار هکتار مزارع گندم نابود شد.

غلامی افزود: از این میزان واحدهای مسکونی هزار و ۶۷ واحد مسکونی در نقاط مختلف استان آسیب دید که نیاز به تعمیر دارند و نزدیک به ۷۰۰ واحد مسکونی هم تخریب شده که نیاز به بازسازی کامل دارند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس با یادآوری اینکه این خسارات مربوط به کل استان است، گفت: در شمال استان فارس هم خسارت داشتیم، اما در مناطق جنوبی میزان خسارات بیشتر است.

وی همچنین از آسیب قریب ۹۰ هزار هکتار مزارع گندم و ۲۰ هکتار مزارع پنبه در سطح استان بر اثر بارش‌های اخیر و سیل خبر داد و افزود: راه‌های بین مزارع نیز در برخی مناطق استان تخریب شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: این خسارات تاکنون از سوی فرمانداران شهرستان‌های استان به عنوان نمایندگان در ستاد مدیریت بحران اعلام شده است.