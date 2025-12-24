پخش زنده
ماهواره ایرانی پایا که نخستین بار روی سکوی مینیماهواره عملیاتی ساخته شده، قرار است مأموریت تصویربرداری با دقت زیر پنج متر را آغاز کند.
محرم غیاثوند، رئیس گروه فضایی شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت: ماهواره پایا یا (طلوع ۳) برای اولین بار روی سکوی مینیماهواره عملیاتی ساخته شده است و در مدار قرار میگیرد. پیش از این، ایران عمدتاً از سکوی نانو ماهواره و میکروماهواره استفاده کرده بود که کاربرد آنها محدود به تحقیقات یا ماموریتهای نیمهکاربردی بود، اما سکوی مینیماهواره امکان انجام دادن ماموریتهای عملیاتی را فراهم میکند.
وی افزود: پایا، مجهز به دو سنجنده تصویربرداری است که قادرند تصاویر در دو طیف سیاه و سفید و رنگی را ثبت کنند و قدرت تفکیک آنها پنج متر است. با استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی، دقت تصاویر به سه متر میرسد و این برای اولین بار است که ایران به دقت زیر پنج متر در مدار پایین زمین دست پیدا میکند.
غیاثوند گفت: به منظور افزایش دقت بالا در تصویربرداری ماهواره پایا، این ماهواره به جای دوربین لنزی از فناوری تلسکوپ با آینه استفاده میکند و قابلیت تنظیم ارتفاع در مدار را دارد و با سامانه پیشران داخلی میتواند ارتفاع خود را برای حفظ عمر مفید تا سه سال افزایش دهد.
رئیس گروه فضایی شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع افزود: حجم تصاویر دریافتی از طریق این ماهواره بسیار بالاست و نرخ دادههای ارسالی به زمین ۱۰ برابر ماهوارههای قبلی است. این امکان باعث میشود تصاویر کاربردی و جامع در زمان محدود ارتباط با ایستگاه زمینی مخابره شود.
وی با اشاره به اینکه پایا به همراه نمونه دوم ماهواره کوثر و نیز ظفر ۲، هفتم دی از پایگاه وستوچنی روسیه به فضا پرتاب میشوند، گفت: هدف اصلی پرتاب این ماهوارهها عبور از مرحله تحقیقات و حرکت به سمت صنعت فضایی کاربردی است.
غیاثوند گفت: این ماهوارهها تلاش میکنند تصاویر با دقت بالا و بسیار بالا تولید کنند تا بتوانیم وارد کاربردهای عملیاتی شویم که مستقیم بر کیفیت زندگی مردم تأثیر میگذارد.