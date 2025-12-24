محرم غیاثوند، رئیس گروه فضایی شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت: ماهواره پایا یا (طلوع ۳) برای اولین بار روی سکوی مینی‌ماهواره عملیاتی ساخته شده است و در مدار قرار می‌گیرد. پیش از این، ایران عمدتاً از سکوی نانو ماهواره و میکروماهواره استفاده کرده بود که کاربرد آنها محدود به تحقیقات یا ماموریت‌های نیمه‌کاربردی بود، اما سکوی مینی‌ماهواره امکان انجام دادن ماموریت‌های عملیاتی را فراهم می‌کند.

وی افزود: پایا، مجهز به دو سنجنده تصویربرداری است که قادرند تصاویر در دو طیف سیاه و سفید و رنگی را ثبت کنند و قدرت تفکیک آنها پنج متر است. با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، دقت تصاویر به سه متر می‌رسد و این برای اولین بار است که ایران به دقت زیر پنج متر در مدار پایین زمین دست پیدا می‌کند.

غیاثوند گفت: به منظور افزایش دقت بالا در تصویربرداری ماهواره پایا، این ماهواره به جای دوربین لنزی از فناوری تلسکوپ با آینه استفاده می‌کند و قابلیت تنظیم ارتفاع در مدار را دارد و با سامانه پیشران داخلی می‌تواند ارتفاع خود را برای حفظ عمر مفید تا سه سال افزایش دهد.

رئیس گروه فضایی شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع افزود: حجم تصاویر دریافتی از طریق این ماهواره بسیار بالاست و نرخ داده‌های ارسالی به زمین ۱۰ برابر ماهواره‌های قبلی است. این امکان باعث می‌شود تصاویر کاربردی و جامع در زمان محدود ارتباط با ایستگاه زمینی مخابره شود.

وی با اشاره به اینکه پایا به همراه نمونه دوم ماهواره کوثر و نیز ظفر ۲، هفتم دی از پایگاه وستوچنی روسیه به فضا پرتاب می‌شوند، گفت: هدف اصلی پرتاب این ماهواره‌ها عبور از مرحله تحقیقات و حرکت به سمت صنعت فضایی کاربردی است.

غیاثوند گفت: این ماهواره‌ها تلاش می‌کنند تصاویر با دقت بالا و بسیار بالا تولید کنند تا بتوانیم وارد کاربرد‌های عملیاتی شویم که مستقیم بر کیفیت زندگی مردم تأثیر می‌گذارد.