طرح جامع گردشگری استان، طرح برتر و برگزیده علوم انسانی جهاد دانشگاهی کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با اشاره به آیین هفتمین دوره تجلیل از برترینهای پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی گفت: این طرح که با هدف بازنگری، روزآمدسازی و تدوین برنامهای جامع برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری گردشگری و حرکت بهسوی مدیریت یکپارچه گردشگری استان تهیهشده، حاصل تلاش جمعی اعضای هیئتعلمی و پژوهشگران معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی اصفهان است.
امیر کرمزاده افزود: در این طرح، شناسایی ظرفیتهای گردشگری، تحلیل وضعیت موجود عرضه و تقاضا، ارزیابی عملکرد شهرستانها، طراحی ساختار فضایی گردشگری استان و پیش بینی روندهای آینده گردشگری اجراشده و تدوین چشمانداز، اهداف، راهبردها، نواحی گردشگری و برنامهها و پروژههای اجرایی از محورهای اصلی آن بوده است.
وی با اشاره به روش اجرای این مطالعه ادامه داد: روش انجام طرح، ترکیبی از مطالعات اسنادی و میدانی بوده و در این مسیر جلسات متعددی با صاحبنظران، دستگاههای اجرایی، نهادهای حرفهای، فعالان بخش خصوصی و کارفرما برگزارشده است، همچنین دادههای پایه ۲۸ شهرستان استان در حوزههای مختلف جغرافیایی، محیطزیستی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گردآوری و تحلیل شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان گفت: در ساختار فضایی پیشنهادی، استان به هشت ناحیه گردشگری تقسیمشده و پهنهها و محورهای گردشگری تاریخی فرهنگی، طبیعی، علمی فناوری، روستایی، عشایری، کویری، آبی، زمستانی، صنعتی و سلامت تعیینشده است و چشمانداز ۱۴۰۷ استان هم، اصفهان را بهعنوان مقصدی منحصربهفرد در گردشگری داخلی و بینالمللی با مشارکت فعال بخش خصوصی و جوامع محلی ترسیم میکند.
کسب عنوان طرح برگزیده علوم انسانی کشور نشاندهنده اهمیت رویکردهای مسئله محور و کاربردی در علوم انسانی و نقش مؤثر جهاد دانشگاهی در پیوند پژوهش با توسعه منطقهای است.