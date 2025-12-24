مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام از دستگیری یک حفار غیرمجاز آثار تاریخی و کشف یک دستگاه فلزیاب و آلات و ادوات حفاری در شهرستان چوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرزاد شریفی امروز گفت : در راستای حفظ میراث‌فرهنگی و جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز ، نیرو‌های یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام و شهرستان چوار در گشت شبانه، توانستند یک حفار غیرمجاز را حین حفاری دستگیر کنند .

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: از این متهم ، یک دستگاه فلزیاب و آلات و ادوات حفاری کشف و ضبط و یک خودرو سمند نیز توقیف شد.

شریفی گفت : این اقدام نشان‌دهنده تلاش مستمر یگان حفاظت برای صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی استان است.

وی با تأکید بر اهمیت همکاری شهروندان در حفاظت از میراث‌فرهنگی، از مردم خواست هرگونه فعالیت مشکوک یا حفاری غیرمجاز را به یگان حفاظت اطلاع دهند تا اقدامات قانونی صورت گیرد.