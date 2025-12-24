پخش زنده
۱۰ دیدار هفته هشتم رقابتهای بسکتبال لیگ حرفهای دسته اول باشگاههای کشور جمعه برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای بسکتبال لیگ حرفهای دسته اول باشگاههای کشور جمعه (۵ دی) با برگزاری دیدارهای هفته هشتم پیگیری خواهد شد.
در این هفته از مسابقات همچون هفتههای قبل، ۵ دیدار از هر یک از گروههای «الف» و «ب» برگزار خواهد شد.
برنامه این دیدارها به این شرح است:
جمعه ۵ دی
گروه الف
کاوان بسکتبال قشم - نفت و گاز گچساران (ساعت ۱۵ - سالن خلیج فارس قشم)
هیرکان رشت - اروند سیرجان (ساعت ۱۵:۳۰ - سالن ۶ هزار نفری شهدای رشت)
نیروی زمینی ارتش - مقاومت شهرداری تبریز (ساعت ۱۶ - میدان مفتح، سالن زیتون تهران)
نبوغ اراک - محکم کار اصفهان (ساعت ۱۶ - سالن امام خمینی اراک)
مهرپارسا کرج - گلنور شهر قدس (ساعت ۱۶:۳۰ - سالن امام زاده طاهر کرج)
گروه ب
گاز تهران - قهرمانان جاوید زنجان (ساعت ۱۵ - سالن انرژی اتمی تهران)
آنامیس میناب - گلگهر سیرجان (ساعت ۱۵:۳۰ - سالن یادگار امام میناب)
کاله تهران - نفت امیدیه (ساعت ۱۶ - سالن ناشنوایان تهران)
مس رفسنجان - عقاب تهران (ُساعت ۱۶:۳۰ - سالن تختی رفسنجان)
مولتی کافه مشهد - نفت تهرانسر (ساعت ۱۷ - سالن سجاد مشهد)