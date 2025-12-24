فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان، از توقیف ۲ فروند لنج حامل مواد مخدر و سوخت قاچاق در بندر چابهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، سردار رضا شجاعی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی، دریابانان پایگاه دریابانی چابهار با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان موفق شدند مقادیری فرآورده‌های سوختی قاچاق را کشف نمایند.

وی ادامه داد: مأموران در این عملیات موفق شدند ضمن توقیف دو فروند شناور، مقدار ۵۹ کیلوگرم حشیش، و مقدار ۳۴ هزار و ۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کنند.

وی با بیان اینکه در این رابطه، دو متهم دستگیر شده‌اند، افزود: کارشناسان، ارزش فرآورده‌های سوختی کشف شده را ۳۱ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند.