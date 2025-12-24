به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره صمت سمیرم گفت: این طرح با حضور کارشناس تعزیرات حکومتی و با همکاری بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت، اداره ثبت اسناد و املاک و اتاق اصناف شهرستان، از واحد‌های صنفی مشاوران املاک در شهر سمیرم اجرا شد.

مهدی خالقی پور افزود: در جریان این بازرسی‌ها، با بررسی نحوه فعالیت تعدادی از مشاوران املاک، سه فقره فرم تخلف به دلیل ثبت نکردن قرارداد‌ها در سامانه مربوطه تنظیم و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شد.

وی گفت: اجرای این طرح نظارتی با هدف افزایش شفافیت، ساماندهی بازار معاملات ملکی و صیانت از حقوق شهروندان تا هفته آینده ادامه دارد.